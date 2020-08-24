Мария Шарапова опубликовала фото в купальнике у горной реки

Российская теннисистка Мария Шарапова вместе с бойфрендом Александром Гилксом продолжает путешествие по красивым горным уголкам Калифорнии. На своей странице в «Инстаграме» россиянка опубликовала фото в купальнике — Мария сидит на скамейке на берегу небольшой горной речки.

«Этим летом мы наткнулись на идеальные маленькие водоёмы для купания. Дорога, ведущая к ним, была немного… несовершенной. И ухабистой. Какие ещё водопады и другие красоты посетить?» — написала Шарапова.

Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в «Инстаграме».

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Победительница пяти турниров «Большого шлема», обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.