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Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Карреньо-Бусту

Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Карреньо-Бусту
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований, из-за угрозы распространения коронавируса перенесённых в Нью-Йорк, 11-й сеяный Хачанов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты.

Хачанов 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Карреньо-Буста подал 6 эйсов, избежал ошибок на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу россиянина.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Хачанов сыграет с победителем встречи между восьмым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом и французом Ришаром Гаске.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 2-й круг
24 августа 2020, понедельник. 20:10 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6  
6 8 		1  
         
Пабло Карреньо-Буста
25
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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