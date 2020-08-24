Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Карреньо-Бусту

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований, из-за угрозы распространения коронавируса перенесённых в Нью-Йорк, 11-й сеяный Хачанов со счётом 7:6 (10:8), 6:1 обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту. Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты.

Хачанов 8 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Карреньо-Буста подал 6 эйсов, избежал ошибок на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу россиянина.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Хачанов сыграет с победителем встречи между восьмым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом и французом Ришаром Гаске.