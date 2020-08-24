Серена Уильямс с трудом выиграла стартовый матч на турнире в Цинциннати

Американская теннисистка Серена Уильямс с огромным трудом выиграла стартовый матч на турнире категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Во втором раунде третья сеяная со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0) обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус, начавшуюй соревнования с квалификации. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Уильямс 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рус подала пять эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка.

За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Уильямс сыграет с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.