Серена Уильямс с трудом выиграла стартовый матч на турнире в Цинциннати
Американская теннисистка Серена Уильямс с огромным трудом выиграла стартовый матч на турнире категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Во втором раунде третья сеяная со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0) обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус, начавшуюй соревнования с квалификации. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.
Уильямс 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рус подала пять эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка.
За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Уильямс сыграет с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.
- 25 августа 2020
-
00:18
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:26
-
21:49
-
21:21
-
21:02
-
19:54
-
19:45
-
16:31
-
15:46
-
14:22
-
13:48
-
13:18
-
12:16
-
11:41
-
10:26
-
10:00
-
09:23
-
08:38
-
04:37
-
03:43
-
03:07
-
02:23
-
00:34
-
00:08
- 23 августа 2020
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
20:12
-
20:01
-
19:46
-
19:20
-
18:34
-
14:14
-
12:39
Партнерский контент