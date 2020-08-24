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Серена Уильямс с трудом выиграла стартовый матч на турнире в Цинциннати

Серена Уильямс с трудом выиграла стартовый матч на турнире в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс с огромным трудом выиграла стартовый матч на турнире категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Во втором раунде третья сеяная со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0) обыграла представительницу Нидерландов Аранче Рус, начавшуюй соревнования с квалификации. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Уильямс 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рус подала пять эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка.

За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Уильямс сыграет с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 2-й круг
24 августа 2020, понедельник. 20:10 МСК
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 6 0
7 8 		3 7 7
         
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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