Даниил Медведев: своей игрой на задней линии я недоволен

Российский теннисист Даниил Медведев, который защищает титул на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, прокомментировал победу в своём первом матче после перерыва в АТР-туре из-за пандемии коронавируса.
В матче второго круга соревнований Медведев нанёс поражение американцу Маркосу Гирону, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:4, 6:4.
«Я хорошо подавал и рад, что выиграл, особенно у соперника, который, в отличие от меня, провёл три матча. Я играл не очень здорово, можно сказать, не на своём уровне, но у меня был долгий перерыв. Я неплохо играл на подаче, сделал пару брейков, но своей игрой на задней линии я недоволен. Мне нужно многое улучшить в дальнейшем. К тому же сегодня было жарковато», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
Пятая ракетка мира Медведев за выход в четвертьфинал сыграет с занимающим 61-е место в рейтинге ATP Аляжем Бедене из Словении.
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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