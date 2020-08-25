Даниил Медведев впервые прокомментировал инцидент с лишением прав во Франции

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые подтвердил и прокомментировал лишение прав на вождение автомобиля во Франции за превышение скорости. Инцидент произошёл 1 августа на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, где проживает теннисист.

«Я ехал со скоростью 163 километра в час, если, было бы, например 159, они не отобрали бы у меня права. Я знал про ограничение скорости, но машин не было, а я направлялся домой после тяжёлого тренировочного дня», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

В сообщениях СМИ теннисисты, нарушившие правила, были названы игроками топ-20 и резидентами Монако. Кроме того, были опубликованы фотографии их автомобилей. По этим данным болельщики без труда опознали Медведева и болгарина Григора Димитрова.