Даниил Медведев впервые прокомментировал инцидент с лишением прав во Франции

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые подтвердил и прокомментировал лишение прав на вождение автомобиля во Франции за превышение скорости. Инцидент произошёл 1 августа на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, где проживает теннисист.
«Я ехал со скоростью 163 километра в час, если, было бы, например 159, они не отобрали бы у меня права. Я знал про ограничение скорости, но машин не было, а я направлялся домой после тяжёлого тренировочного дня», — приводит слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».
В сообщениях СМИ теннисисты, нарушившие правила, были названы игроками топ-20 и резидентами Монако. Кроме того, были опубликованы фотографии их автомобилей. По этим данным болельщики без труда опознали Медведева и болгарина Григора Димитрова.
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