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Гидо Пелья считает ошибкой организаторов своё снятие с «Мастерса» в Цинциннати

Гидо Пелья считает ошибкой организаторов своё снятие с «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Гидо Пелья записал видеообращение, которое выложил в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Пелья и Уго Дельен были сняты с «Мастерса» в Цинциннати и отправлены на двухнедельный карантин, несмотря на то, что все пять их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Подозрительным оказался лишь тест физиотерапевта спортсменов.

«Моему физиотерапевту наконец-то сделали ещё один анализ, и он показал отрицательный результат. Думаю, что у него никогда и не было вируса. Кто-то совершил серьёзную ошибку. То, что произошло на этой неделе, было очень трудным для меня. Не знаю, как разрешится эта ситуация. Но кто-то должен понести ответственность за такое решение», — сказал Пелья.

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