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Джокович вышел в 3-й круг турнира в Цинциннати, обыграв в двух сетах литовца Беранкиса

Джокович вышел в 3-й круг турнира в Цинциннати, обыграв в двух сетах литовца Беранкиса
Теннис / ATP 0

1-я ракетка мира рейтинга ATP 33-летний серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати (США), обыграв 72-ю ракетку мира литовца Ричардаса Беранкиса в двух сетах – 7:6 (6:2), 7:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты.

Джокович восемь раз подал на вылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7, выиграв 33 из 70 (47%) очков на приёме. На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки, 3 реализованных брейк-пойнта из 5 и 24 из 64 (38%) очков на приёме. Всего по выигранным очкам преимущество на стороне серба – 73:61.

В 3-м круге турнира Новак Джокович встретится с 55-м номером рейтинга АТР американцем Теннисом Сандгреном. Матч состоится во вторник, 25 августа. Начало – 18:00 мск.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 2-й круг
25 августа 2020, вторник. 02:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		4  
         
Ричардас Беранкис
72
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
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