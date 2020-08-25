Джокович вышел в 3-й круг турнира в Цинциннати, обыграв в двух сетах литовца Беранкиса

1-я ракетка мира рейтинга ATP 33-летний серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати (США), обыграв 72-ю ракетку мира литовца Ричардаса Беранкиса в двух сетах – 7:6 (6:2), 7:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 42 минуты.

Джокович восемь раз подал на вылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7, выиграв 33 из 70 (47%) очков на приёме. На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки, 3 реализованных брейк-пойнта из 5 и 24 из 64 (38%) очков на приёме. Всего по выигранным очкам преимущество на стороне серба – 73:61.

В 3-м круге турнира Новак Джокович встретится с 55-м номером рейтинга АТР американцем Теннисом Сандгреном. Матч состоится во вторник, 25 августа. Начало – 18:00 мск.