Серена Уильямс сняла юбку в матче турнира в Нью-Йорке

Американская теннисистка Серена Уильямс сняла юбку в матче второго круга турнира категории Premier в Нью-Йорке против Аранче Рус из Нидерландов.

После второй партии была объявлена десятиминутная пауза из-за жары, после которой Серена продолжила игру только в нижних шортах.

Во втором раунде турнира Уильямс со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0) обыграла Рус, начавшую соревнования с квалификации. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. Уильямс 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Рус подала пять эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка. За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Уильямс сыграет с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.