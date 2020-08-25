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Свитолину наградили орденом «За заслуги»

Свитолину наградили орденом «За заслуги»
Теннис / WTA 0

Украинскую теннисистку Элина Свитолину наградили орденом «За заслуги» второй степени. Соответствующий указ выпустил президент Украины Владимир Зеленский.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм», — сказано в указе главы украинского государства.

Три года назад Свитолину президент Украины Пётр Порошенко наградил Свитолину орденом «За заслуги» третьей степени. В данный момент Элина Свитолина — пятая ракетка мира. Её высшие достижения в турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата США и Уимблдонского турнира. До обоих полуфиналов украинка дошла в 2019 году.

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