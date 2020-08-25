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У отца Александра и Миши Зверевых обнаружен коронавирус

У отца Александра и Миши Зверевых обнаружен коронавирус
Теннис / ATP 0

Бывший советский теннисист Александр Зверев, известный по выступлениям за сборную СССР в Кубке Дэвиса, и отец немецких теннисистов Миши и Александра Зверевых, заразился коронавирусом, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Лука Фиорино.

Также по сообщению Фиорино, из-за результатов анализов отца Миша Зверев вынужден был сняться с челленджера в Триесте (Италия), где он был вместе с отцом.

Высшее достижение 33-летнего Миши Зверева — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в 2017 году. Его младший брат 23-летний Александр Зверев — полуфиналист Australian Open 2020 года.

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