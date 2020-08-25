У отца Александра и Миши Зверевых обнаружен коронавирус
Бывший советский теннисист Александр Зверев, известный по выступлениям за сборную СССР в Кубке Дэвиса, и отец немецких теннисистов Миши и Александра Зверевых, заразился коронавирусом, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Лука Фиорино.
Также по сообщению Фиорино, из-за результатов анализов отца Миша Зверев вынужден был сняться с челленджера в Триесте (Италия), где он был вместе с отцом.
Высшее достижение 33-летнего Миши Зверева — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в 2017 году. Его младший брат 23-летний Александр Зверев — полуфиналист Australian Open 2020 года.
Свитолину наградили орденом «За заслуги»
- 25 августа 2020
-
06:58
-
06:23
-
06:08
-
04:32
-
00:56
-
00:18
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:26
-
21:49
-
21:21
-
21:02
-
19:54
-
19:45
-
16:31
-
15:46
-
14:22
-
13:48
-
13:18
-
12:16
-
11:41
-
10:26
-
10:00
-
09:23
-
08:38
-
04:37
-
03:43
-
03:07
-
02:23
-
00:34
-
00:08
- 23 августа 2020
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
20:12
-
20:01
Партнерский контент