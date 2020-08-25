Светлана Кузнецова: как же приятно иногда сбросить спортивную одежду и «обнулиться»
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
«Как же приятно иногда сбросить спортивную одежду и «обнулиться». Совершенно другое ощущение себя...
Что вам ближе кеды или туфли? Make-up или nude?» — подписала фото Кузнецова.
Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой
35-летняя уроженка Санкт-Петербурга за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Кузнецова занимает 32-ю строчку. Россиянка вошла в состав участниц турнира WTA в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 8 по 13 сентября. В связи с пандемией коронавируса Светлана не выходила на корт с февраля.
Кузнецова и Кудерметова вошли в заявку турнира в Стамбуле
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