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Новак Джокович — о своей шее: надеюсь, воспаления не будет

Новак Джокович — о своей шее: надеюсь, воспаления не будет
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё состояние после выхода в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке (США). Во втором раунде он обыграл литовца Ричардаса Беранкиса в двух сетах – 7:6 (6:2), 6:4. В ходе встречи у Новака возникли проблемы с шеей.

«Мне лучше. Шея беспокоит меня уже четыре дня. Пока что проблема не решена, но мы двигаемся в правильном направлении. Надеюсь, после сегодняшнего матча не будет воспаления. Мы сделаем всё возможное вместе с физиотерапавтом. Посмотрим, что будет завтра.

Шея беспокоила меня на подаче. Я допустил так много двойных ошибок. Соперник точно знал, куда я буду подавать. У меня было не так много вариантов, потому что я находился в неловкой ситуации. Но мне очень помог физиотерапевт ATP Клэй. Он сделал всё, чтобы мне стало лучше. Я старался просто проводить гейм за геймом. Беранкис выполнял отличные удары. Он играл невероятно быстро", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

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