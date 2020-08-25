Доминик Тим — о разгромном поражении: я провёл просто ужасный матч

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение в матче второго круга «Мастерса» в Нью-Йорке (США) с представителем Сербии Филипом Краиновичем со счётом 2:6, 1:6.

«Я провёл просто ужасный матч. Я вообще не играл хорошо и никак не мог найти свой ритм. У меня возникли большие проблемы на приёме», — приводит слова Тима Tennis Head.

Краинович так отреагировал на победу: «Думаю, я здорово начал матч. Я действовал агрессивно и очень рад выходу в третий круг».

Следующим соперником Филипа будет венгр Мартон Фучович, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Действующим победителем «Мастерса», который в этом году вместо Цинциннати проходит в Нью-Йорке, является россиянин Даниил Медведев.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем