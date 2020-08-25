Маррей — после победы над Зверевым: думаю, я бы выдержал и пятисетовый матч
Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свою победу в матче второго раунда «Мастерса» в Цинциннати (США). В трёх сетах он обыграл Александра Зверева из Германии — 6:3, 3:6, 7:5. Немецкий теннисист вёл в решающем сете со счётом 5:4 и подавал на матч, однако Маррей сумел перевернуть игру, взяв четыре гейма подряд.
«Я неплохо двигался в концовке матча, но в целом потратил, конечно же, много энергии. Не хватало стабильности — уровень игры то повышался, то понижался. К тому же, в начале матча было невероятно жарко и влажно. Пятисетовый матч? Да, это было бы непросто, но, думаю, я бы выдержал», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
Следующим соперником Энди станет представитель Канады Милош Раонич.
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