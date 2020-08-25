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Серена Уильямс — о трёхчасовой победе: удивлена, что вообще устала

Серена Уильямс — о трёхчасовой победе: удивлена, что вообще устала
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. За 2 часа 48 минут она переиграла теннисистку из Нидерландов Аранчу Рус — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0).

«Получился по-настоящему выматывающий матч. Думаю, я здорово сыграла, была агрессивна, выполнила несколько классных ударов, но Аранча продолжала бороться.

На протяжении последних месяцев я очень много тренировалась, поэтому даже удивилась, что вообще устала. Тем не менее игра была тяжёлой», — цитирует экс первую ракетку мира Tennis Majors.

За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс поспорит с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.

Серена Уильямс сняла юбку в матче турнира в Нью-Йорке
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