Серена Уильямс — о трёхчасовой победе: удивлена, что вообще устала

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу в матче второго круга соревнований категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. За 2 часа 48 минут она переиграла теннисистку из Нидерландов Аранчу Рус — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0).
«Получился по-настоящему выматывающий матч. Думаю, я здорово сыграла, была агрессивна, выполнила несколько классных ударов, но Аранча продолжала бороться.
На протяжении последних месяцев я очень много тренировалась, поэтому даже удивилась, что вообще устала. Тем не менее игра была тяжёлой», — цитирует экс первую ракетку мира Tennis Majors.
За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс поспорит с 13-й ракеткой соревнований гречанкой Марией Саккари.
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