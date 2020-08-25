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Впервые после замены тазобедренного сустава Маррей обыграл представителя топ-10

Впервые после замены тазобедренного сустава Маррей обыграл представителя топ-10
Теннис / ATP 0

Шотландец Энди Маррей, обыграв немца Александра Зверева в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати, одержал первую победу над теннисистом из топ-10 после двух операций на бедре.

Предыдущую победу над игроком из топ-10 Энди одержал на Открытом чемпионате Франции 2017 года, когда в четвертьфинале соревнований обыграл Кея Нисикори из Японии.

Уже спустя месяц, сыграв на Уимблдоне-2017, Маррей объявил о досрочном завершении сезона в связи с травмой бедра. Впоследствии он был вынужден перенести две операции — врачи заменили ему тазобедренный сустав. В начале 2019 года Энди даже сообщил о завершении карьеры, но затем передумал и, перенеся ещё одну операцию на бедре, вернулся в теннис.

Маррей пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, поочерёдно обыграв американца Фрэнсис Тиафо и немца Александра Зверева. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады.

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