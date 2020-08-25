Маррей: на тренировках меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч
Британский теннисист Энди Маррей рассказал о разнице в уровне своей игры на тренировках и официальных матчах.
«В тренировочных играх меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч. Со стороны может показаться, что я настроен на игру негативно, но внутри я всегда верю в свою победу. Как бы то ни было, я не потерял соревновательный инстинкт. Когда же это случится, это станет знаком к завершению карьеры», — заявил Энди в эфире The Tennis Podcast.
Маррей пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, поочерёдно обыграл американца Фрэнсис Тиафо и немца Александра Зверева. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады.
После победы над Зверевым Энди заявил, что может выдержать и пятисетовый матч.
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