Маррей: на тренировках меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о разнице в уровне своей игры на тренировках и официальных матчах.



«В тренировочных играх меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч. Со стороны может показаться, что я настроен на игру негативно, но внутри я всегда верю в свою победу. Как бы то ни было, я не потерял соревновательный инстинкт. Когда же это случится, это станет знаком к завершению карьеры», — заявил Энди в эфире The Tennis Podcast.



Маррей пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, поочерёдно обыграл американца Фрэнсис Тиафо и немца Александра Зверева. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады.

После победы над Зверевым Энди заявил, что может выдержать и пятисетовый матч.