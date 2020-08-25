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Маррей: на тренировках меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч

Маррей: на тренировках меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о разнице в уровне своей игры на тренировках и официальных матчах.

«В тренировочных играх меня все уничтожают, но тренировка — это не настоящий матч. Со стороны может показаться, что я настроен на игру негативно, но внутри я всегда верю в свою победу. Как бы то ни было, я не потерял соревновательный инстинкт. Когда же это случится, это станет знаком к завершению карьеры», — заявил Энди в эфире The Tennis Podcast.

Маррей пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, поочерёдно обыграл американца Фрэнсис Тиафо и немца Александра Зверева. Его следующим соперником станет Милош Раонич из Канады.

После победы над Зверевым Энди заявил, что может выдержать и пятисетовый матч.

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