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С. Уильямс сыграла свой самый продолжительный матч с 2012 года

С. Уильямс сыграла свой самый продолжительный матч с 2012 года
Теннис / WTA 0

Победа американской теннисистки Серены Уильямс в матче второго круга соревнований категории Premier в Цинциннати стала самой затяжной для неё за последние восемь лет. Её матч с нидерландкой Аранчей Рус (7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0)) продлился 2 часа 48 минут.

На Открытом чемпионате Франции — 2012 она проиграла француженке Виржини Раззано — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Та встреча продлилась 3 часа 3 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс-младшая поспорит с 13-й ракеткой соревнований, теннисисткой из Греции Марией Саккари.

Напомним, соревнования Western & Southern Open проводятся в этом году в Нью-Йорке. Там же после завершения турнира пройдёт Открытый чемпионат США — до его завершения игроки находятся в изоляции.

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