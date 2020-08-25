С. Уильямс сыграла свой самый продолжительный матч с 2012 года
Победа американской теннисистки Серены Уильямс в матче второго круга соревнований категории Premier в Цинциннати стала самой затяжной для неё за последние восемь лет. Её матч с нидерландкой Аранчей Рус (7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0)) продлился 2 часа 48 минут.
На Открытом чемпионате Франции — 2012 она проиграла француженке Виржини Раззано — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Та встреча продлилась 3 часа 3 минуты.
За выход в четвертьфинал соревнований Уильямс-младшая поспорит с 13-й ракеткой соревнований, теннисисткой из Греции Марией Саккари.
Напомним, соревнования Western & Southern Open проводятся в этом году в Нью-Йорке. Там же после завершения турнира пройдёт Открытый чемпионат США — до его завершения игроки находятся в изоляции.
Серена Уильямс — о трёхчасовой победе: удивлена, что вообще устала
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