С. Уильямс — о Коби Брайанте: он научил нас быть лучше. И мы продолжаем его стремление
Экс первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала об отношении к пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту, погибшему в начале 2020 года.
«Коби научил нас быть лучше. Быть лучшим бомбардиром, лучшим тренером, лучшим наставником, лучшим родителем и лучшим чемпионом. Мы же продолжаем его бесконечное стремление к лучшему», — написала Серена на своей странице в «Твиттере».
Видео доступно на официальной странице Серены Уильямс в «Твиттере».
23 августа Коби могло бы исполниться 42 года. Вертолёт бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса 26 января 2020 года. В катастрофе также погибла 13-летняя дочь Брайанта.
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