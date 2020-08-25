С. Уильямс — о Коби Брайанте: он научил нас быть лучше. И мы продолжаем его стремление

Экс первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала об отношении к пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту, погибшему в начале 2020 года.



«Коби научил нас быть лучше. Быть лучшим бомбардиром, лучшим тренером, лучшим наставником, лучшим родителем и лучшим чемпионом. Мы же продолжаем его бесконечное стремление к лучшему», — написала Серена на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно на официальной странице Серены Уильямс в «Твиттере».

23 августа Коби могло бы исполниться 42 года. Вертолёт бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса 26 января 2020 года. В катастрофе также погибла 13-летняя дочь Брайанта.