Звонарёва: возможно, сейчас я могу быть только 100-й ракеткой мира. Это нормально

Российская теннисистка Вера Звонарёва оценила свои возможности на сегодняшний день.
«Во-первых, я — мама, во-вторых, у меня было очень много травм. Что я могу сделать сейчас? Могу ли я вернуться на тот уровень тенниса, на котором играла раньше?
Возможно, сейчас я могу быть только 100-й ракеткой мира. Это нормально. Я просто хочу поднажать, чтобы понять, где мой предел», — цитирует Звонарёву WTA Insider.
В настоящее время 35-летняя Звонарёва является 270-й ракеткой мира. На турнире категории Premier в Цинциннати она пробилась в третий круг, где её соперницей станет представительница Великобритании Йоханна Конта.
В 2010 году Вера располагалась на второй строчке рейтинга WTA. В том сезоне она вышла в два финала турниров «Большого шлема» — Уимблдон (поражение от Серены Уильямс — 3:6, 2:6) и US Open (поражение от Ким Клейстерс — 2:6, 1:6).
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