Бедене — о Медведеве: Даниил уникален. Я удивляюсь, насколько он быстр при своём росте

Словенский теннисист Аляж Бедене высоко оценил уровень тенниса, который показывает первая ракетка России Даниил Медведев. Сегодня, 25 августа, теннисисты сыграют друг с другом в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати.
«Думаю, что Даниил является уникальным игроком. С позиции тренера вы не скажете, что он идеальный игрок, что нужно подражать ему в ударах. Тем не менее он всё делает хорошо: двигается, подаёт. К тому же он высокий. Даже если некоторые его удары кажутся странными, справиться с ними непросто. Медведев играет в невероятный теннис, и я всегда удивляюсь, насколько он быстр. Мы много раз видели, что его соперник перестаёт играть, думая, что он выиграл очко, а Даниил доигрывает эпизод и берёт розыгрыш. Это потрясающе.
Как бы там ни было, в нашем матче я должен сосредоточиться на себе и своей игре. Если я сыграю здорово, то и положительный результат будет где-то рядом. Так всегда и бывает — если я изо всех сил стараюсь на корте, то обычно всё бывает в порядке», — цитирует Бедене официальный сайт ATP.
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