Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В матче второго раунда он обыграл представителя Канады Стивена Диеза, посеянного под 10-м номером, со счётом 6:1 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 194-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с Эрнестом Гулбисом (8) из Латвии.
Ранее из борьбы выбыли россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин и Евгений Карловский. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 30 августа.
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