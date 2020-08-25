Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге

Аслан Карацев вышел в 1/8 финала в Праге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В матче второго раунда он обыграл представителя Канады Стивена Диеза, посеянного под 10-м номером, со счётом 6:1 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 194-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с Эрнестом Гулбисом (8) из Латвии.

Ранее из борьбы выбыли россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин и Евгений Карловский. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 30 августа.

Прага-2-чел.. 2-й круг
25 августа 2020, вторник. 15:05 МСК
Стивен Диез
165
Канада
Стивен Диез
С. Диез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Аслан Карацев
194
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020