Медведев победил Бедене и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Россиянин в матче третьего круга нанёс поражение словенцу Аляжу Бедене со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Медведев выполнил шесть эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, 61-й ракетка мира, шесть раз подал навылет, допустил одну результативную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Медведев, являющийся действующим чемпионом турнира, в четвертьфинале встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем