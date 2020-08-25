Медведев победил Бедене и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Россиянин в матче третьего круга нанёс поражение словенцу Аляжу Бедене со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Медведев выполнил шесть эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Его соперник, 61-й ракетка мира, шесть раз подал навылет, допустил одну результативную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
Медведев, являющийся действующим чемпионом турнира, в четвертьфинале встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
- 25 августа 2020
-
19:53
-
19:32
-
18:42
-
16:22
-
16:08
-
14:14
-
13:49
-
12:57
-
12:02
-
11:38
-
11:04
-
10:01
-
09:54
-
09:11
-
08:53
-
08:35
-
06:58
-
06:23
-
06:08
-
04:32
-
00:56
-
00:18
-
00:02
- 24 августа 2020
-
23:26
-
21:49
-
21:21
-
21:02
-
19:54
-
19:45
-
16:31
-
15:46
-
14:22
-
13:48
-
13:18
-
12:16
Партнерский контент