Даниил Медведев отреагировал на выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Россиянин, занимающий пятое место в рейтинге ATP, одержал победу над словенцем Аляжем Бедене со счётом 6:3, 6:3.

«Сегодня я намного лучше принимал, чем вчера, и вообще был стабильнее. Победа в матче с Аляжем с таким счётом — серьёзный результат. Сегодня я уже лучше чувствовал условия. Не думаю, что корты в этом году быстрее, чем обычно», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, несколько участников турнира заявили, что скорость покрытия кортов превышает обычную.

Медведев, являющийся действующим чемпионом турнира, в четвертьфинале встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).