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Баутиста-Агут обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Цинциннати и вышел на Медведева

Баутиста-Агут обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Цинциннати и вышел на Медведева
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Хачанов уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Его соперник, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира Баутиста-Агут встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл словенца Аляжа Бедене.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 3-й круг
25 августа 2020, вторник. 19:50 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Роберто Баутиста-Агут
12
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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