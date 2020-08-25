Баутиста-Агут обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Цинциннати и вышел на Медведева

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса. В матче третьего круга Хачанов уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. 16-я ракетка мира Хачанов выполнил 10 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Его соперник, занимающий 12-е место в рейтинге ATP, три раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале турнира Баутиста-Агут встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл словенца Аляжа Бедене.
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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