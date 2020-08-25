Мария Шарапова показала платье из спортивной летней коллекции

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Россиянка выложила несколько фото в синем спортивном платье и чёрных шортах.

«Что-то варится и готовится, чтобы запуститься к 1 сентября. Подсказки — в эмодзи. А пока небольшой показ моей летней коллекции», — написала Шарапова в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Победительница пяти турниров «Большого шлема», обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.