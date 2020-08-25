Мария Шарапова показала платье из спортивной летней коллекции
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Россиянка выложила несколько фото в синем спортивном платье и чёрных шортах.
«Что-то варится и готовится, чтобы запуститься к 1 сентября. Подсказки — в эмодзи. А пока небольшой показ моей летней коллекции», — написала Шарапова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шараповой.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Победительница пяти турниров «Большого шлема», обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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