Джокович в двух сетах обыграл Сандгрена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. В матче третьего круга первая ракетка мира уверенно обыграл американца Тенниса Сандгрена. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Джокович сделал два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Новак реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале Джокович встретится с немцем Янном-Леннардом Штруффом. Он в третьем круге обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:3, 3:6, 6:4).
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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