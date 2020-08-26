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Джокович в двух сетах обыграл Сандгрена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке

Джокович в двух сетах обыграл Сандгрена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. В матче третьего круга первая ракетка мира уверенно обыграл американца Тенниса Сандгрена. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Джокович сделал два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Новак реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, занимающий 55-е место в рейтинге ATP, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале Джокович встретится с немцем Янном-Леннардом Штруффом. Он в третьем круге обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:3, 3:6, 6:4).

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 3-й круг
25 августа 2020, вторник. 22:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Теннис Сандгрен
55
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
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