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Раонич и Циципас вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке

Раонич и Циципас вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей не смог преодолеть барьер третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. На этой стадии он проиграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 2:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. Маррей совершил 5 эйсов, а также допустил двойную ошибку. На счету Раонича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Также в четвертьфинал турнира удалось пройти представителю Греции Стефаносу Циципасу, который в своём матче третьего круга обыграл американца Джона Иснера со счётом 7:6 (6:2), 7:6 (7:4).

За выход в полуфинал Циципас сыграет с американцем Рейлли Опелкой, а Раонич встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 3-й круг
26 августа 2020, среда. 00:35 МСК
Энди Маррей
134
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Милош Раонич
30
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Цинциннати/Нью-Йорк (м). 3-й круг
26 августа 2020, среда. 00:45 МСК
Джон Иснер
21
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 4  
7 7 		7 7  
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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