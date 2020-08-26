Раонич и Циципас вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Нью-Йорке

Британский теннисист Энди Маррей не смог преодолеть барьер третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. На этой стадии он проиграл канадцу Милошу Раоничу со счётом 2:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. Маррей совершил 5 эйсов, а также допустил двойную ошибку. На счету Раонича 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.
Также в четвертьфинал турнира удалось пройти представителю Греции Стефаносу Циципасу, который в своём матче третьего круга обыграл американца Джона Иснера со счётом 7:6 (6:2), 7:6 (7:4).
За выход в полуфинал Циципас сыграет с американцем Рейлли Опелкой, а Раонич встретится с сербом Филипом Краиновичем.
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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