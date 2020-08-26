Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в заявку турнира в Гамбурге
Стал известен состав участников турнира ATP в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 сентября, сообщает пресс-служба тура.
В заявку включены: россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, южноафриканец Кевин Андерсон, канадец Феликс Оже-Альяссим, испанцы Роберто Баутиста-Агут и Пабло Карреньо-Буста, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американцы Джон Иснер и Тейлор Фритц, француз Гаэль Монфис и грузин Николоз Басилашвили.
В 2019 году победителем соревнований в Гамбурге стал Басилашвили. В финале он обыграл Андрея Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Николоз выигрывал этот турнир два года подряд.
Соревнования в ATP-туре возобновились после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
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