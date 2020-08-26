Елена Веснина предложила определить правдивые факты о себе

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина предложила своим подписчикам в «Инстаграме» определить верную информацию о себе.
«Давайте поиграем в игру „верю-не верю“?! Насколько хорошо вы меня знаете?! Факты about me.
1. В школе участвовала в соревнованиях по шахматам, обыграла мальчика старше на год, но пришлось уехать с полуфинала на тренировку по теннису.
2. Параллельно с теннисом занималась фигурным катанием.
3. Вожу машину с 16 лет, причём «Жигули», папины. Права получила ровно в 18.
4. Прыгнула с парашютом.
5. Очень здорово играю на пианино, могу сыграть любую композицию.
6. На первую тренировку по теннису меня привели в балетных чешках.
7. Я очень круто катаюсь на лыжах и на коньках.
8. Ужасно боюсь змей, пауков, жуков и прочих ползучих, гремучих...
9. В школе знала два иностранных языка — английский и немецкий, но один из них напрочь забыла.
10. Спортивный психолог по образованию".
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