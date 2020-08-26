Елена Веснина предложила определить правдивые факты о себе

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина предложила своим подписчикам в «Инстаграме» определить верную информацию о себе.

«Давайте поиграем в игру „верю-не верю“?! Насколько хорошо вы меня знаете?!⁣⁣ Факты about me.

1. В школе участвовала в соревнованиях по шахматам, обыграла мальчика старше на год, но пришлось уехать с полуфинала на тренировку по теннису⁣.

2. Параллельно с теннисом занималась фигурным катанием⁣⁣.

⁣⁣3. Вожу машину с 16 лет, причём «Жигули», папины.⁣⁣ Права получила ровно в 18.⁣⁣

⁣⁣4. Прыгнула с парашютом. ⁣

5. Очень здорово играю на пианино, могу сыграть любую композицию.⁣⁣

6. На первую тренировку по теннису меня привели в балетных чешках.

7. Я очень круто катаюсь на лыжах и на коньках.

8. Ужасно боюсь змей, пауков, жуков и прочих ползучих, гремучих...⁣⁣

9. В школе знала два иностранных языка — английский и немецкий, но один из них напрочь забыла.

10. Спортивный психолог по образованию⁣".