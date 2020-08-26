Новак Джокович оценил возможность провести сезон без поражений

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. В матче третьего круга первая ракетка мира обыграла американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:2, 6:4.

«Боль в шее практически не ощущается. Я отлично себя чувствую. Конечно, это позитивно сказалось на моей игре сегодня. Я приятно удивлён, что так быстро восстановился», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

Новак также оценил возможность провести сезон без поражений. В настоящий момент он выиграл все 20 матчей, в которых принимал участие в этом году.

«Всё возможно. Однако мы не знаем, каким будет сезон после US Open — будем ли мы играть, закроют границы в Европе вновь или нет. Надеюсь, этого не случится. Сейчас я о рекорде не думаю. Завершить сезон без поражений не является моей целью. Но я не стану жаловаться, если мне это удастся», — цитирует Джоковича AP.