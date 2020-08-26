Новак Джокович оценил возможность провести сезон без поражений

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. В матче третьего круга первая ракетка мира обыграла американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:2, 6:4.
«Боль в шее практически не ощущается. Я отлично себя чувствую. Конечно, это позитивно сказалось на моей игре сегодня. Я приятно удивлён, что так быстро восстановился», — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.
Новак также оценил возможность провести сезон без поражений. В настоящий момент он выиграл все 20 матчей, в которых принимал участие в этом году.
«Всё возможно. Однако мы не знаем, каким будет сезон после US Open — будем ли мы играть, закроют границы в Европе вновь или нет. Надеюсь, этого не случится. Сейчас я о рекорде не думаю. Завершить сезон без поражений не является моей целью. Но я не стану жаловаться, если мне это удастся», — цитирует Джоковича AP.
- 26 августа 2020
-
11:20
-
10:53
-
10:08
-
09:49
-
09:05
-
08:37
-
08:29
-
06:31
-
04:52
-
00:25
-
00:07
- 25 августа 2020
-
23:08
-
22:14
-
21:37
-
21:15
-
19:53
-
19:32
-
18:42
-
16:22
-
16:08
-
14:14
-
13:49
-
12:57
-
12:02
-
11:38
-
11:04
-
10:01
-
09:54
-
09:11
-
08:53
-
08:35
-
06:58
-
06:23
-
06:08
-
04:32