Кирьос — о Джоковиче: когда нужно было проявить лидерские качества и скромность, он пропал

Австралийский теннисист Ник Кирьос вновь негативно отозвался о личных качествах первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда в 2020 году выиграл все 20 матчей.

«Что за теннисист! Может не проиграть ни одного матча в 2020 году, этого у него не отнять. К сожалению, когда ему нужно было проявить лидерские качества и скромность, он пропал. Большинство людей скажут, что он всё равно проиграл», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Ранее Ник раскритиковал Джокович за пренебрежительное отношение к коронавирусу во время организованного сербом Adria Tour. В ходе турнира несколько игроков, включая самого Новака, подхватили вирус.

В мае 2019 года Ник дал интервью, в котором резко отозвался о Новаке: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить».