Дэвенпорт: стремление побить рекорд Корт оказывает ненужное давление на Серену

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт оценила стремление соотечественницы Серены Уильямс побить рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах. За карьеру Корт выиграла 24 таких турнира, Серена — 23. При этом 13 трофеев Маргарет завоевала до Открытой эры.
«Их трудно сравнивать. Во времена Маргарет Корт на некоторых турнирах „Большого шлема“ играли только австралийки, и сетки были меньше. Серене уже принадлежит рекорд Открытой эры. Но она очарована желанием добраться до 24 или 25 титулов. Это оказывает на неё ненужное давление», — приводит слова Дэвенпорт Tennis World USA со ссылкой на Tennis Podcast.
Следующий турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США — стартует 31 августа.
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