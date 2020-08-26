Дэвенпорт: стремление побить рекорд Корт оказывает ненужное давление на Серену

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт оценила стремление соотечественницы Серены Уильямс побить рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах. За карьеру Корт выиграла 24 таких турнира, Серена — 23. При этом 13 трофеев Маргарет завоевала до Открытой эры.

«Их трудно сравнивать. Во времена Маргарет Корт на некоторых турнирах „Большого шлема“ играли только австралийки, и сетки были меньше. Серене уже принадлежит рекорд Открытой эры. Но она очарована желанием добраться до 24 или 25 титулов. Это оказывает на неё ненужное давление», — приводит слова Дэвенпорт Tennis World USA со ссылкой на Tennis Podcast.

Следующий турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США — стартует 31 августа.