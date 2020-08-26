Роджер Федерер с семьёй отдохнул на яхте богатейшего человека Европы
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вместе со своей семьёй отдохнул на яхте бизнесмена Бернара Арно, сообщает Tennis World USA. Уроженец Базеля поплавал вместе с женой Миркой и их четырьмя детьми.
Фото доступно в «твиттере» Tennis World USA
Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и исполнительный директор группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. По данным Bloomberg, Бернар является самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в $ 85,3 млрд. В мировом рейтинге самых богатых бизнесменов француз занимает пятое место.
Федерер в июне перенёс операцию на колене. Роджер объявил, что пропустит остаток сезона и вернётся на корт не ранее начала 2021 года.
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