Серена Уильямс — судье: вообще-то я очень быстрая. В следующий раз предупреждайте

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в первом сете матча с представительницей Греции Марией Саккари на турнире в Нью-Йорке получила предупреждение за затяжку времени. Бывшая первая ракетка мира осталась недовольна решением судьи Аурели Турт, сообщает журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».
«Я сама иду за полотенцем, это нечестно. В следующий раз вам сначала стоит сказать мне, что нужно играть быстрее. Вы же меня не предупредили», — сказала Серена.
Арбитр уточнила, что не может делать теннисистке «мягкое предупреждение». На это Уильямс ответила: «Вообще-то я очень быстрая теннисистка. В следующий раз предупреждайте. Я закончила. Спасибо!»
Серена в итоге потерпела поражение со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.
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