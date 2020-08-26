Серена Уильямс — судье: вообще-то я очень быстрая. В следующий раз предупреждайте

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в первом сете матча с представительницей Греции Марией Саккари на турнире в Нью-Йорке получила предупреждение за затяжку времени. Бывшая первая ракетка мира осталась недовольна решением судьи Аурели Турт, сообщает журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

«Я сама иду за полотенцем, это нечестно. В следующий раз вам сначала стоит сказать мне, что нужно играть быстрее. Вы же меня не предупредили», — сказала Серена.

Арбитр уточнила, что не может делать теннисистке «мягкое предупреждение». На это Уильямс ответила: «Вообще-то я очень быстрая теннисистка. В следующий раз предупреждайте. Я закончила. Спасибо!»

Серена в итоге потерпела поражение со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.