Жеребьёвка US Open состоится 27 августа

Жеребьёвка Открытого чемпионата США 2020 года состоится завтра, 27 августа. Начало запланировано на 19:00 мск. Об этом сообщил журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».

В этом году в связи с пандемией коронавируса на турнире отменена квалификация. Матчи основной сетки начнутся 31 августа. В женском одиночном разряде от участия в US Open уже отказались 27 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс.

У мужчин от защиты титула отказался испанец Рафаэль Надаль. В Нью-Йорке также не сыграет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон. В финале US Open 2019 года Надаль победил россиянина Даниила Медведева.

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