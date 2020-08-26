Жеребьёвка US Open состоится 27 августа

Жеребьёвка Открытого чемпионата США 2020 года состоится завтра, 27 августа. Начало запланировано на 19:00 мск. Об этом сообщил журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».
В этом году в связи с пандемией коронавируса на турнире отменена квалификация. Матчи основной сетки начнутся 31 августа. В женском одиночном разряде от участия в US Open уже отказались 27 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс.
У мужчин от защиты титула отказался испанец Рафаэль Надаль. В Нью-Йорке также не сыграет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон. В финале US Open 2019 года Надаль победил россиянина Даниила Медведева.
Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов
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