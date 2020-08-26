Марат Сафин показал свои татуировки

Бывший российский теннисист Марат Сафин опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». На ней экс первая ракетка мира снялся с голым торсом во время трапезы на природе. При этом видны татуировки Сафина.

Фото доступно в «инстаграме» Марата Сафина

Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005 года, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Профессиональную карьеру россиянин закончил в 2009 году. В 2016 году Сафин был введён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Он стал первым россиянином, включённым в Зал славы.

Марат также был избран депутатом Государственной Думы, но в мае 2017 года решил сдать мандат.