Анастасия Потапова перенесла операцию на голеностопе и вернётся на корт в декабре

19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что перенесла операцию на правом голеностопе и не будет выступать до декабря 2020 года.

«Дорогие друзья и мои болельщики! Во-первых, спасибо всем за тёплые слова поддержки, поступающие в мой адрес, — это бесценно. Только сейчас могу официально объявить о ситуации со здоровьем. С осени 2019 года меня беспокоили последствия травмы голеностопа, полученной на турнире в Корее. После дополнительных исследований весной-летом 2020 года и консультаций со специалистами мы с командой приняли решение об операции. В июле в Москве мне была успешно проведена артроскопия правого голеностопа, и сейчас я планово восстанавливаюсь и готовлюсь к возвращению на корт. К моему большому сожалению, буду вынуждена пропустить серию турниров до конца сезона и планирую возобновить выступления в декабре 2020 года.

С нетерпением жду возможности соревноваться снова и благодарна каждому, кто поддерживал меня и поддерживает», — написала Потапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Потаповой в «Инстаграме».