Медведев не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Цинциннати, уступив Баутисте-Агуту

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить завоёванный в прошлом году титул на турнире серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.
В четвертьфинале третий сеяный Медведев потерпел поражение от восьмой ракетки соревнований испанца Роберто Баутисты-Агута со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Медведев подал 8 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 20. Баутиста-Агут подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейков.
Накануне Баутиста-Агут не пустил в четвертьфинал другого россиянина, Карена Хачанова, выиграв со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
За выход в финал Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом-Штруффом.
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