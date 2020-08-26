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Медведев не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Цинциннати, уступив Баутисте-Агуту

Медведев не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Цинциннати, уступив Баутисте-Агуту
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить завоёванный в прошлом году титул на турнире серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.

В четвертьфинале третий сеяный Медведев потерпел поражение от восьмой ракетки соревнований испанца Роберто Баутисты-Агута со счётом 6:1, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Медведев подал 8 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 20. Баутиста-Агут подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейков.

Накануне Баутиста-Агут не пустил в четвертьфинал другого россиянина, Карена Хачанова, выиграв со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

За выход в финал Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом-Штруффом.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1/4 финала
26 августа 2020, среда. 20:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Роберто Баутиста-Агут
12
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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