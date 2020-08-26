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Мертенс и Осака сыграют в полуфинале турнира в Цинциннати

Мертенс и Осака сыграют в полуфинале турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и японка Наоми Осака встретятся в полуфинале турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.

В четвертьфинале 14-я сеяная Мертенс без особого труда обыграла американку Джессику Пегула, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В другом четвертьфинале четвёртая ракетка турнира Осака одержала непростую победу над эстонкой Анетт Контавейт, получившей 12-й номер посева, — 4:6, 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Осака 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Контавейт подала 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1/4 финала
26 августа 2020, среда. 18:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1/4 финала
26 августа 2020, среда. 20:15 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		2 5
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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