Мертенс и Осака сыграют в полуфинале турнира в Цинциннати

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и японка Наоми Осака встретятся в полуфинале турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.
В четвертьфинале 14-я сеяная Мертенс без особого труда обыграла американку Джессику Пегула, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
В другом четвертьфинале четвёртая ракетка турнира Осака одержала непростую победу над эстонкой Анетт Контавейт, получившей 12-й номер посева, — 4:6, 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Осака 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Контавейт подала 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
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