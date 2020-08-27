Джокович стал соперником Баутисты-Агута в полуфинале «Мастерса» Цинциннати

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.

В четвертьфинале лидер посева Джокович разгромил немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:1. Чтобы одержать победу сербу потребовалось всего 64 минуты. Джокович подал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Штруфф подал 5 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и совершил один брейк.

За выход в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Нью-Йорке Джокович сыграет с восьмым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который последовательно обыграл двух россиян – Карена Хачанова и Даниила Медведева.