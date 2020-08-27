Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA впервые с апреля 2019 года

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA впервые с апреля 2019 года
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси вышла в полуфинал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В четвертьфинале Азаренко нанесла поражение представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (11:9), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Азаренко трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Жабер подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейка.

За выход в финал Азаренко сыграет с победительницей четвертьфинального матча между британкой Йоханной Контой (8) и гречанкой Марией Саккари (13).

Азаренко не играла в полуфиналах турниров WTA с апреля 2019, когда она дошла до финала турнира в Монтеррее.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1/4 финала
26 августа 2020, среда. 22:25 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 9 		2  
7 11 		6  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020