Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA впервые с апреля 2019 года

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси вышла в полуфинал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В четвертьфинале Азаренко нанесла поражение представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (11:9), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Азаренко трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Жабер подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала три брейка.
За выход в финал Азаренко сыграет с победительницей четвертьфинального матча между британкой Йоханной Контой (8) и гречанкой Марией Саккари (13).
Азаренко не играла в полуфиналах турниров WTA с апреля 2019, когда она дошла до финала турнира в Монтеррее.
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