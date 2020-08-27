дель Потро перенёс третью операцию на правом колене

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро перенёс третье хирургическое вмешательство на правом колене, сообщает Tennis World.

На этот раз аргентинца оперировали в Швейцарии, руководил операцией хирург Роланд Бидерт. Дель Потро работает с Бидертом с января. По совету Бидерта дель Потро разрабатывал больную ногу на одном из кортов Буэнос-Аэросе, но боль не спадала. В результате было принято решение об операции. Это третья операция на колене дель Потро с октября 2018 года, когда он получил травму во время турнира в китайском Шанхае.

Высшее достижение Хуана-Мартина дель Потро в турнирах «Большого шлема» — победа в Открытом чемпионате США 2009 года. Кроме того, он дважды выходил в полуфинал «Ролан Гаррос» и Уимблодонского турнира.