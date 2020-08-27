ATP и WTA перенесли матчи турнира в Цинциннати из-за расистского скандала

ATP и WTA объявили о переносе матчей турнира в Цинциннати, который проходит в Нью-Йорке, из-за расистского скандала.

«Как вид спорта, теннис коллективно занимает позицию против расового неравенства и социальной несправедливости, которая в очередной раз была выдвинута на первый план в США. USTA, ATP Tour и WTA решили приостановить матчи 27 август. Игры возобновятся 28 августа», — говорится в заявлении в «Твиттере».

Ранее японка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира в Цинциннати из-за насилия полицейских.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванных действиями полицейских в городе Кеноше, несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.