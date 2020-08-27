Баутиста-Агут — о победе над Медведевым: после первого сета я думал о плохом

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу в матче с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» Western & Southern Open со счётом 1:6, 6:4, 6:3. В связи с пандемией коронавируса турнир в этом году проходит не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.
«После первого сета я думал о плохом. Камбэк получился отличный. Я постарался делать некоторые вещи по-другому, немного разнообразил игру резаными ударами. Я выполнил несколько прекрасных ударов с лёта. Это был фантастический матч для меня», — приводит слова Баутиста-Агута официальный сайт тура.
За выход в финал испанец поспорит с сербом Новаком Джоковичем.
«Он не проиграл ни одного матча в этом году. Он великолепный теннисист, очень стабильный, очень агрессивный. У него много сильных сторон. Чтобы победить его, я постараюсь показать свой лучший теннис. Это будет нелегко. Если я смогу показать хороший уровень игры, это будет отличный матч», — сказал Баутиста-Агут.
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