Новак Джокович повторил достижение Роджера Федерера на «Мастерсе» в Нью-Йорке

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в четвертьфинале «Мастерса» Western & Southern Open представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:1, повторил рекорд этих соревнований, сообщает официальный сайт тура. Уроженец Белграда в восьмой раз вышел в полуфинал этого турнира.
Он сравнялся по этому рекордному показателю с Роджером Федерером, Джимми Коннорсом, Стефаном Эдбергом и Биллом Талбертом.
Из-за угрозы распространения коронавируса «Мастерс» в этом году был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В случае завоевания титула Новак сравняется с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству трофеев на «Мастерсах» (35). В полуфинале серб сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Гонка за лидером. Новак Джокович обойдёт Сампраса, и впереди останется только Федерер
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