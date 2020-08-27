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Ник Кирьос: искоренить расизм мы можем только вместе

Ник Кирьос: искоренить расизм мы можем только вместе
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос написал пост в своём «инстаграме» по поводу нового расистского скандала. В США вспыхнула новая волна протестов, вызванных действиями полицейских в городе Кеноше, несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Японка Наоми Осака отказалась играть в полуфинале турнира «Мастерса» в Нью-Йорке из-за насилия полицейских. ATP и WTA перенесли все матчи этого турнира с 27 на 28 августа.

«Я поддерживаю вас и всех людей в борьбе с расизмом. Это зло, от которого никакой спорт или общество по-настоящему не защищены. И только вместе мы можем противостоять ему и искоренить его. Вместе мы сильнее», — написал Кирьос.

ATP и WTA перенесли матчи турнира в Цинциннати из-за расистского скандала
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