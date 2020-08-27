Виктория Азаренко отреагировала на выход в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Нью-Йорке. В четвертьфинале она нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счётом 7:6 (11:9), 6:2.
«Думаю, непростым моментом было то, что я играла с ней в первый раз. С другими соперницами я раньше встречалась, поэтому была немного знакома с их игрой. Начало матча получилось нелёгким для меня. Я была удивлена скоростью Жабер. Она очень, очень талантлива. Конечно, я видела её матчи, но стоять на другой стороне корта — это другое. Я восхищаюсь её талантом. В хорошем смысле я была удивлена.
Я хорошо сыграла в упорных моментах. Мне здорово удалось отыграть сетболы в первой партии. В сложных моментах нужно либо атаковать, либо ждать ошибки соперницы. Я решила действовать активно, атаковать. Иногда это не получается. Но я старалась продолжать, и в итоге всё сработало", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
В полуфинале Азаренко сыграет с британкой Йоханной Контой.
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