Новак Джокович: я могу понять, почему Надаль остался в Европе

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал решение действующего чемпиона испанца Рафаэля Надаля сняться с US Open.
«Я могу понять, почему он остался в Европе. Конечно, все эти обстоятельства непредсказуемы. Наверное, он не захотел рисковать своим здоровьем, здоровьем членов своей команды. Если в этом причина, как он и указал в своём заявлении, то я полностью его понимаю.
Конечно, обновлённая система рейтинга защищает его и всех игроков, которые не хотят выступать не только в США, но и в ближайшие пару месяцев. Каждый континент нашей планеты ведёт свою борьбу, у всех разные ситуации. Теннисистам нелегко принимать решения", — цитирует Джоковича Tennis Head.
Открытый чемпионат США стартует 31 августа.
Гонка за лидером. Новак Джокович обойдёт Сампраса, и впереди останется только Федерер
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