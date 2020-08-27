Карацев разгромил Гулбиса в 1/8 финала турнира в Праге и сыграет с Вавринкой
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия), обыграв представителя Латвии Эрнеста Гулбиса, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев поспорит с лидером посева швейцарцем Стэном Вавринкой.
Ранее поражения потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев дошёл до финала первого турнира, где уступил Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP.
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