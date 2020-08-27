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Карацев разгромил Гулбиса в 1/8 финала турнира в Праге и сыграет с Вавринкой

Карацев разгромил Гулбиса в 1/8 финала турнира в Праге и сыграет с Вавринкой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия), обыграв представителя Латвии Эрнеста Гулбиса, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев поспорит с лидером посева швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ранее поражения потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.

Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев дошёл до финала первого турнира, где уступил Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP.

Прага-2-чел.. 3-й круг
27 августа 2020, четверг. 15:40 МСК
Аслан Карацев
194
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Эрнест Гулбис
158
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
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